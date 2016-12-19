Defne ve reçel kursiyerlerine sertifika

Samandağ Kaymakamlığı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Defne ve Reçel Evi Projesi' kapsamında Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu, Aşçı Çıraklığı ile Mis Sabun Kurslarına katılan 35 kursiyer sertifikalarını aldı.



Samandağ Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sertifika törenine, Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Andiç, ile Samandağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Öner Sertkol katıldı.







Törende bir konuşma yapan İl Müdürü Mehmet Andiç, 'Bu projede önemli olan ürünlerin gıda hijyeni ve usulüne uygun olmasıdır. Bunun önemli tarafı budur. Bizler kursiyerlere bu eğitimi verdik. Bu konuda desteklerinden dolayı Samandağ Kaymakamlığı'na, Samandağ Belediyesi'ne, MKÜ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projede eğitim gören kadınlarımızın ileride işyeri açmaları durumunda desteklerimizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.







Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında, kadınları bir araya getirerek, birlik bilincini aşılamak, yöresel ürünlerden yöresel reçel, defne sabunu ve tarıma dayalı olan teknolojileri öğrenmelerini sağlamak, dezavantajlı kadınların bu faaliyetlerle kendilerine olan özgüvenlerini arttırarak toplumda yer edinmelerine yardımcı olmak, çeşitli eğitimlerle kadınların hijyenik gıda üretimi bilinçlerini arttırmak, ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için sergi ve stantlar kurularak yaptıkları ürünleri satmalarına yardımcı olmak, bir araya gelen kadınların kooperatif kurmalarına fırsat sağlamak ve bu sayede yöresel ürünleri aracılığıyla Samandağ ilçesini tanıtmak amacıyla, Hatay Valiliği koordinasyonu ile finanse edilen,Samandağ Kaymakamlığı ile Samandağ Belediyesi işbirliğinde yürütülüyor.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel