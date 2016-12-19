Ankara Nallıhan İlçe Başkanı Alpay Eser istifa gerekçesini sağlık sorununa bağlarken, "Parti yönetimi ve il başkanı ile hiçbir problemim olmadı. tamamen sağlık problemim nedeniyle istifa ettim" dedi.



Geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre kararı alan CHP Gölbaşı İlçe Örgütü ise istifalarını verirken, yönetim de düştü. 2015 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen CHP kongrelerinde Gölbaşı İlçe Örgütü başkanlığına gazeteci yazar Nuriye Atabey seçilmişti. Bu süreçte başarılı çalışmalara imza atan Atabey'in 3 çarşaf listeden gelen yönetim kurulu nedeniyle kendi yönetimini oluşturamadı. Göreve geldiği ilk günden itibaren muhaliflerin hedef tahtası haline geldiği belirtilen Atabey, her açıklamasında istifalara yönetiminin altının boşaltıldığını, çalışmalarının baltalandığını, tehdit ve şantajla yönetiminin istifaya zorlandığını beyan ederek Olağanüstü Kongre kararı aldı.



Son yönetim kurulu toplantısında 3 yönetim kurulu üyesinin daha istifa etmesi sonucu CHP Gölbaşı İlçe Örgütü yönetiminin düştüğü öğrenildi. Düşen yönetim kurulu yerine, örgütü kongreye götürmek için İl Baskanligi tarafından geçici kurul atanması gerektiği, ancak bir haftadır bunun yapılmadığı ve kararı, Parti MYK'sının vereceği öğrenildi. Atabey, yaşanan gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu, MYK'nin vereceği karara saygılı olduğunu belirterek, konuşmak istemediğini söyledi.