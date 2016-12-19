Çeyrek altın ve altın fiyatları 19.12.2016

Geçen hafta döviz kurları ve altının ons fiyatındaki sert hareketlerin etkisiyle 127-132 lira bandında dalgalanan altının gram fiyatı, haftayı yüzde 1,6 azalışla 127,8 liradan tamamladı.



Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 128,2 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211 liradan, Cumhuriyet altını 860 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım kararının etkisiyle düşüşe geçerek 1.122,99 dolar ile 10 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1.140,40 seviyelerinde bulunuyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta satış baskısında kalan altın fiyatlarının bu hafta tepki alımlarıyla toparlanabileceğini belirterek, 'Geçen yıllarda uluslararası piyasada Noel tatilleri öncesinde yatırımcıların altın talebinde bulunmaması altının ons fiyatını baskı altında tutarken, fiyatlar genellikle yılı düşüşlerle tamamlıyordu. Bu yıl da da benzer fiyatlamalar görülebileceği beklentimizi sürdürüyoruz. Ancak bu hafta tepki alımları altının ons fiyatında yükselişlere neden olabilir.' diye konuştu.



Altının gram fiyatının ise dolar/TL kuruna bağlı hareketler sergilediği için bu hafta yatay bir seyirde işlem gerçekleştirebileceğini aktaran Memiş, yurt içi piyasalarda doların değer kaybetmesinin, altının gram fiyatında yatırımcısına yeni alım fırsatları verebileceğini ifade etti.



Memiş, bugün altının gram fiyatının 127,20-128,40 lira, altının ons fiyatının ise 1.132-1.142 dolardan işlem göreceği öngörüsünde bulundu.



Kaynak : AA