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'Çeyiz taşıyorum' diyerek kimsenin dikkatini çekmedi!

Adana’da bir evde çeyiz sandığı ve hurç içinde 258 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

3. Sayfa / 19 Aralık 2016 Pazartesi 12:36
'Çeyiz taşıyorum' diyerek kimsenin dikkatini çekmedi!

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dadaloğlu Mahallesi’nde bir apartmanın 10. katına esrar getirildiği bilgisine ulaştı. Polis apartmana operasyon düzenledi.

Polis, tespit edilen dairenin zilini çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde bulunan Ercan T. isimli şahıs gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise odada bulunan hurç ve çeyiz sandığı içinde 258 kilo esrar ele geçirildi.



Polis yaptığı araştırmada, zanlının apartmana taşınırken çeyiz taşıdığını, yakın zamanda düğün yapıp evleneceğini söylediğini, bu nedenle esrarları kolayca apartmana soktuğunu öğrendi.

Emniyete getirilen zanlının ifadesinde evi emlakçıdan Suriyeli bir kişiye vermek için kiraladığını söyleyerek, "Suriyelilere ev vermiyorlar diye ben kiraladım. Kiraladığım ücretin 200 lira üzerine Suriyeli bir şahısla anlaştım ona kiralayarak para kazanacaktım. Esrarlardan benim haberim yok. Suriyeli şahıs getirmiş olabilir" dedi.

Ancak zanlı, Suriyeli şahsın adını ve adresini veremedi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


Kaynak : İHA

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