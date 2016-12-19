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Cenaze törenine Erdoğan da katıldı

Edebiyat ve düşünce yazılarıyla tanınan Aydınlar Ocağı kurucularından Prof. Dr. Süleyman Yalçın için Fatih Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Yalçın’ın bir çok seveni katıldı.

Güncel / 19 Aralık 2016 Pazartesi 14:27
Cenaze törenine Erdoğan da katıldı
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Edebiyat ve düşünce yazılarıyla tanınan Aydınlar Ocağı kurucularından 90 yaşındaki Prof. Dr. Süleyman Yalçın, 3 haftadır tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Prof. Dr. Yalçın için Fatih Camiinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.



Siyasi erkan, Prof. Dr. Yalçın'ın ailesine başsağlığı diledi. Taziyelerin ardından Prof. Dr. Yalçın için cenaze namazı kılındı.



Alınan helalliğin ardından siyasi erkan tarafından omuzlarda taşınan Prof. Dr. Yalçın'ın naaşı toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.


Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıCenaze Töreni Recep Tayyip Erdoğan


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