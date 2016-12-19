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BM'den Halep adımı

BM Güvenlik Konseyi'nde Halep tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Kararla Halep'te tahliyede uluslararası gözlemciler görev yapacak.

Dünya / 19 Aralık 2016 Pazartesi 17:18
BM'den Halep adımı

BM Güvenlik Konseyi'nde bugün Halep'teki tahliyelerle ilgili oylanan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarı, tahliyeleri denetlemek için bölgeye 100'den fazla Birleşmiş Milletler personelinin gönderilmesini öngörüyor.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi, 'Uzlaşmanın ardından gözlemcilerin Halep'e gitmesi, ikinci Srebrenitsa'nın yaşanmasının önüne geçecek' demişti.

Fransa ve Rusya Halep'ten tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılması için bölgeye ulusalararası gözlemcilerin gönderilmesini öngören karar tasarısı üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

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