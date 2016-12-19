BM'de oylama ertelendi

Doğu Halep'teki sivillerin tahliyesi ve güvenliğinin denetlenmesi için kente uluslararası gözlemcilerin gönderilmesini isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısının oylanması, Rusya'nın muhalefeti nedeniyle ertelendi.



BM Güvenlik Konseyi, Fransa tarafından hazırlanarak Konsey'e sunulan karar tasarısını görüşmek için kapalı oturumda bir araya geldi.



OYLAMA BUGÜNE ERTELENDİ



Toplantı öncesi, tasarıya ilişkin kapalı oturumdaki müzakerelerin ardından oylamaya geçileceği duyuruldu. Ancak yaklaşık üç saat süren görüşmelerin ardından oylamanın bugüne ertelendiği açıklandı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kapalı oturumda Rusya, Fransa'nın hazırladığı tasarıya itiraz ederek oylamaya geçilmesi halinde veto yetkisini kullanacağını ve kendi hazırladığı ayrı karar tasarısını oylamaya sunacağını duyurdu.



Bunun üzerine taraflar iki tasarıyı birleştirmek için uzun süren pazarlıklar yaptı.



Toplantının ardından Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerde kendi tasarıları temelinde ortak bir nokta bulduklarını belirterek tasarının bugün sabah 09.00'da (TSİ: 17.00) oylanacağını söyledi.



Tasarının kabul edilmesini umduklarını da kaydeden Delattre, şöyle dedi:



'Bizim tasarımızın üç ana teması var: Sivillerin güvenli tahliyesi, insani yardımların kente ulaştırılması ve sağlık kuruluşlarının korunması. Eğer tasarımız yarın kabul edilirse uluslararası gözlemciler Halep'e konuşlandırılır ve bu kentin yeni bir Srebrenitsa olması önlenir.'



ULUSLARARASI GÖZLEMCİ GÖNDERME TALEBİ



Tasarı metninde bölgedeki BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarından Halep'teki sivillerin tahliyesi ve kentte kalan sivillerin güvenliğini objektif bir bakış açısıyla gözlemleyerek rapor etmesi isteniyor.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan da hem BM hem de diğer kuruluş gözlemcilerinin güvenli ve muntazam bir şekilde gözetleme görevlerini yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlaması istenen tasarıda, Genel Sekreter'den 5 gün içinde uygulamaya ilişkin BMGK'ya rapor sunması talep ediliyor.



Tüm taraflara, söz konusu gözlemcilere tüm bölgelere engelsiz giriş izni vermeleri çağrısı da yapılan tasarıda, tahliyelerin ve gidilecek varış noktasının rızaya dayalı olması, giden ya da kalmayı tercih eden tüm sivillerin korunması isteniyor.



Tasarıda ayrıca, sağlık kuruluşlarının güvenliğine de değinilerek, hem bu kuruluşların hem de sağlık görevlilerin korunması, tıbbi malzeme ve sağlık görevlilerinin ihtiyaç olan tüm noktalara ulaşmasının sağlanması talep edildi.



Konsey'de bugüne kadar Rusya 6, Çin ise 5 BMGK karar tasarısını veto etmişti.



Rusya ve Çin en son 5 Aralık'ta İspanya, Mısır ve Yeni Zelanda tarafından sunulan ve Halep'te ateşkes isteyen karar tasarısını veto etmişlerdi.



TAHLİYE SIRASINDA SİVİLLER ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Halep'in doğusuna yönelik saldırıların artması ve insani durumun gittikçe kötüleşmesinin ardından Türkiye'nin arabuluculuğunda, Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile muhalifler arasında 13 Aralık Salı günü ateşkes sağlanmış ve saldırılar durmuştu.



Ateşkes ile kuşatma altındaki sivil ve silahlı muhaliflerin tahliyesini öngören mutabakat, bölgeden ilk etapta yaralıların, ardından sivillerin ve silahlı muhalif grupların güvenli biçimde muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline nakledilmelerini öngörüyordu.



Sivillerin tahliyesi çalışmaları çarşamba sabah erkenden başlamış ancak rejim destekçisi terörist gruplar yüzünden birkaç kez sekteye uğramıştı. İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları, geçen perşembe ve önceki gün, doğu Halep'ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarına saldırmış, 18 sivili öldürmüştü.



Ateşkes ve tahliyelere başından beri karşı çıkarak yüzbinlerce sivilin hayatını hiçe sayan terör gruplarının eylemleri, uluslararası kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler yetkililerince sık sık savaş suçu olarak nitelendiriliyor.