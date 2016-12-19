Bingöl'de 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.



Merkez Yenişehir Mahallesi'ndeki Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Bayrağa uzanan eller kırılsın' , 'Vatan sana canım feda' ve 'Zalimler için yaşasın cehennem' sloganları atarak, terör örgütü PKK'yı ve hain saldırılarını kınadı.



Büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar, sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.



Sivil Toplum Kuruluşları adına hazırlanan açıklamayı Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, okudu.



Terörü kınadıklarını vurgulayan Tan, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki terör olaylarına karşı Bingöl'deki sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları olarak gerçekleştirdikleri etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.



Tan, '15 Temmuz'dan hemen sonra Bingöl, Mardin, Hakkari, Elazığ, Bitlis, Gaziantep, İstanbul ve son olarak da Kayseri'de kahpece saldırılar sonucunda peş peşe şehit haberleri geldi. Biz biliyoruz ki bu saldırılar 15 Temmuz işgal kalkışmasından bağımsız değildir. Çünkü PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C gibi bu ülkeye musallat olmuş terör örgütlerinin yuları bir merkezin elinde olup her biri küresel üst aklın birer piyonudurlar, ambalajları farklı olsa da taşıdıkları ürün, yönetildikleri el aynıdır.' dedi.



Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletiyle hesabı olanların dört bir koldan saldırdığına işaret eden Tan, 'Bu devlet, bizim en değerli varlığımız. Bu devlete sahip çıkmak da her Türk vatandaşının asli görevidir.' diye konuştu.



Türk'ü, Kürt'ü, Zaza'sı, Laz'ı ve Çerkez'i ile bu milletin birlik ve beraberlik içinde teröre ve darbelere karşı dimdik durduğunun dost düşman herkes tarafından görülmesini isteyen Tan, şunları kaydetti:



'Devletimiz büyüktür ve terörü de terörün arkasındaki güçleri de alt edecek güce sahiptir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Gün; yaşadığımız acı ve öfke ile sağduyumuzu kaybetme değil birlik, beraberlik ve soğukkanlılıkla terörün kökünü kazıyacak adımları atma günüdür. Milletimiz büyük bir millettir. Büyüklüğümüzü vakur duruşumuzla, olaylara gerçekçi yaklaşımımızla göstereceğiz. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Kendi iradesi ile dağa çıkan PKK terör örgütü mensuplarının ve destekçilerinin cezalandırılması öncelikle şehitlerimizin, ülkemizin, milletimizin ve vatandaş olarak bizlerin en doğal talebidir.'



Yürüyüşe aralarında Vali Yavuz Selim Köşger ile Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin de yer aldığı çok sayıda kişi katıldı. Kaynak : AA