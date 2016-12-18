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Beyoğlu'nda korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu’nda 6 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe yol açtı.

3. Sayfa / 18 Aralık 2016 Pazar 23:55
Beyoğlu'nda korkutan yangın

Yangın, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Hakem Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için Beşiktaş, Şişli ve Fatih itfaiyesinden de yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangının olduğu sokakta kısa süreli panik yaşanırken, bazı vatandaşların yangını meraklı bakışlarla izlediği görüldü.


Kaynak : İHA

Yangına MüdahaleBeşiktaş


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