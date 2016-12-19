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Bakanlık uyardı! Bu markalara dikkat

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu.

Sağlık / 19 Aralık 2016 Pazartesi 11:45
Bakanlık uyardı! Bu markalara dikkat

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kontroller sonucunda bitkisel yağlarda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 30 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ayçiçek ve zeytin yağlarına ait bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu ürünlerde yağ asitleri kompozisyonu, başka tohum yağları tespit edildi.

Et ve et ürünlerinde de laboratuvar tahlilleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 29 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği aralarında sucuk, köfte, kıyma, kebabın da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler duyuruldu. Örnek olarak köftede domuz eti, kanatlı eti, sakatat, dana sucukta baş eti tespit edildiği aktarıldı.

Süt ve süt ürünlerinde ise taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 28 gıda işletmesinin ürettiği yoğurt, tulum ve eritme peynirleri ile kaymak ve tereyağının da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler aktarıldı. Laboratuvar sonuçlarına göre söz konusu ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Açıklamada, takviye edici gıdalar ve benzer ürünlerde de kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünlere ait bilgiler de yer aldı. Örnek olarak, bitkisel karışımlı macunun içinde ilaç etkin maddesi 'sildenafil'e rastlandığı bildirildi.

Balda da kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünler, kahvede 1, çikolatada ise 3 gıda işletmesinin ürünlerine ait bilgiler kamuoyuna duyuruldu.

Gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye 'www.tarim.gov.tr' adresinden erişilebiliyor.

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