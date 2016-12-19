Ağaç köklerinden 300 eser yaptı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Belde Belediyesi'nde memur olan 40 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Bahçeci, nehir kenarlarında, dağlarda, inşaatlarda bulduğu meşe, ceviz, dut, kuş burnu gibi ağaçların köklerini işleyerek onları birer sanat eseri haline getirdi. Hobi olarak başladığı ağaç köklerini işleme sanatıyla yaklaşık olarak 300 tane eser yapan Bahçeci, hayvan, mitoloji ve insan figürleri üzerine çalışıyor.



Kök sanatına başta küçük objeler yaparak başladığını belirten Murat Bahçeci, 'Zamanla kendimi geliştirdikçe birleştirme yolu ile eserler yapmaya başladım. Araba, örümcek gibi küçük figürlerle yaptım. Daha sonra eserlerimi büyüttüm geyik, at gibi daha da orjinal boyutlarda eserler ortaya çıkardım. Bunu da halkın beğenisine sunmak için sergiye getirdim. Beğeniler olumlu yönde. 'Marifet iltifata tabidir' şeklinde bir atasözümüz var. Bende marifetimi gördükçe bana ilham veriyor. Daha güzel eserler ortaya çıkarmak amaçlı teşvik ettiği için mutluyum. Herkesin bu tarz bir hobi edinmesini isterim” dedi.



300'e yakın eserini sergilediğini aktaran Bahçeci, 'Yaptığım eserler, somut ve soyut kavramlar içerir. Bunu çocukların hayal gücüne dayanarak gezenler, görenler isimlerini koydum. Sergimde hayvan ve insanlara yönelik figürlerim var. Bölgede yoğun olarak bulunan meşe, ceviz, dut kuşburnu gibi ağaçların köklerini kullanarak bu figürleri yapıyorum. Yapım aşamasında köklerin toprak ve kabuklarını temizliyorum. Elde etmek istediğim figürü oraya çıkardıktan sonra, zımparalama ve vernik aşamasından geçirerek sunum aşamasına getiriyorum' diye konuştu.



Sergiyi başarılı bulduğunu dile getiren sanatseverlerden Gökhan Önce, 'İşçilik sanatı çok güzel yansımış. Basit ağaç dediğimiz malzemeyle böyle güzel eserler ortaya çıkarılabilmesi çok güzel' dedi.



Sergiyi enteresan bulan Huri Peşman ise ağaç dallarından böyle muhteşem eserlerin çıkacağını hiç düşünmediğini ve sergiye hayran kaldığını söyledi.



Kaynak : İHA