ABD Rus Büyükelçi'ye saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıya uğramasına ilişkin, 'Kaynağı ne olursa olsun bu şiddet eylemini kınıyoruz' dedi.



Sözcü Kirby, Rusya Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da silahlı saldırıya uğraması hakkında yazılı bir açıklama yaptı.



Kirby, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



'Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve diğer bazı kişilerin Ankara'da bir sanat galerisinde saldırıya uğradığına ilişkin haberleri gördük. Kaynağı ne olursa olsun bu şiddet eylemini kınıyoruz. Dualarımız ve düşüncelerimiz kurban ve aileleriyle birliktedir.' Kaynak : AA