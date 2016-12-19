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20 Aralık'ta bu yollar kapalı!

Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli'nin açılış töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.

Yaşam / 19 Aralık 2016 Pazartesi 17:42
20 Aralık'ta bu yollar kapalı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli'nin yarın yapılacak açılış töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Duyuruya göre, kapatılacak yollar şöyle:

19.12.2016 Günü Saat 24.00'den İtibaren Trafiğe Kapatılacak Yollar;

- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol. Sirkeci Işıklar ve Namık Kemal Caddesi ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar trafiğe kapatılacaktır.

20.12.2016 Günü Saat 08.00'den İtibaren Trafiğe Kapatılacak Yollar;

- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol. Sirkeci Işıklar ve Zeytinburnu Varyant arası ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

- D-100 Kuzey-Güney Yol,

- Havuzlu Kavşak-Atatürk Havalimanı Caddesi-Basın Ekspres Yolu,

- Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı,

- Ataköy Sahil Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı,

- Bakırköy Taşhanlar Köprü-Ekrem kurt Bulvarı,

- Onuncu Yıl Caddesi,

- Vatan Caddesi,

- Millet Caddesi,

- Ankara Caddesi.

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