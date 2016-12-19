20 Aralık'ta bu yollar kapalı!

Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli'nin açılış töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli'nin yarın yapılacak açılış töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Duyuruya göre, kapatılacak yollar şöyle:
19.12.2016 Günü Saat 24.00'den İtibaren Trafiğe Kapatılacak Yollar;
- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol. Sirkeci Işıklar ve Namık Kemal Caddesi ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar trafiğe kapatılacaktır.
20.12.2016 Günü Saat 08.00'den İtibaren Trafiğe Kapatılacak Yollar;
- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol. Sirkeci Işıklar ve Zeytinburnu Varyant arası ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar trafiğe kapatılacaktır.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- D-100 Kuzey-Güney Yol,
- Havuzlu Kavşak-Atatürk Havalimanı Caddesi-Basın Ekspres Yolu,
- Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı,
- Ataköy Sahil Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı,
- Bakırköy Taşhanlar Köprü-Ekrem kurt Bulvarı,
- Onuncu Yıl Caddesi,
- Vatan Caddesi,
- Millet Caddesi,
- Ankara Caddesi.