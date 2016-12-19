20 Aralık'ta bu yollar kapalı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli'nin yarın yapılacak açılış töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.



Duyuruya göre, kapatılacak yollar şöyle:



19.12.2016 Günü Saat 24.00'den İtibaren Trafiğe Kapatılacak Yollar;



- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol. Sirkeci Işıklar ve Namık Kemal Caddesi ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar trafiğe kapatılacaktır.



20.12.2016 Günü Saat 08.00'den İtibaren Trafiğe Kapatılacak Yollar;



- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol. Sirkeci Işıklar ve Zeytinburnu Varyant arası ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar trafiğe kapatılacaktır.



ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR



- D-100 Kuzey-Güney Yol,



- Havuzlu Kavşak-Atatürk Havalimanı Caddesi-Basın Ekspres Yolu,



- Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı,



- Ataköy Sahil Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı,



- Bakırköy Taşhanlar Köprü-Ekrem kurt Bulvarı,



- Onuncu Yıl Caddesi,



- Vatan Caddesi,



- Millet Caddesi,



- Ankara Caddesi.