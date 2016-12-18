15 yaşındaki oğlunu yanlışlıkla öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Oluklu köyünde meydana geldi.



İddiaya göre, arkadaşları ile ava gittikten sonra evine dönen Harun T., omzundaki tüfeği çıkarmaya çalıştığı sırada silah ateş aldı. O sırada babasının arkasında bulunan Kadir T. (15) tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu göğsünden yaralandı. 112 ekiplerini arayan baba yardım istedi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme de Kadir T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.



Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba Harun T. jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.













Kaynak : İHA