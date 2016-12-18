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Yemen'de intihar saldırısı: 43 ölü

Aden'de düzenlenen intihar saldırısında 43 asker öldü, onlarca asker yaralandı.

Dünya / 18 Aralık 2016 Pazar 10:33
Yemen'de intihar saldırısı: 43 ölü

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde düzenlenen intihar saldırısında 43 askerin öldüğü, onlarca askerin yaralandığı bildirildi.

Hastane kayaklarından alınan bilgiye göre, Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Nasır el-Amburi'nin Uluslararası Aden Havalimanı yakınındaki Hur Mekser bölgesinde bulunan evinin önündeki askerleri hedef alan intihar saldırısında 43 asker öldü, onlarca asker yaralandı.

Görgü tanıkları, intihar eylemcisinin, geciken maaşlarını almak üzere sabahın erken saatlerinde bölgede toplanan askerlerin arasına karışarak üzerindeki bombayı patlattığını aktardı.

Saldırıya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Aden'in Hur Mekser bölgesinde 10 Aralık'ta Özel Kuvvetler kışlası girişindeki askerlere bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 30 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Kaynak : AA

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