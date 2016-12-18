Yalçın Topçu: Dedelerimizin Devrini Yakalamalıyız

Nazarbayev Büyük Bir Lider



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Yalçın Topçu, “Ata yurdumuz Kazakistan'ın 25. bağımsızlık yılını kutluyorum. Türk Dünyasının bilge lideri Nursultan Nazarbayev'in önemli bir eseri var. Adı “Tarihin Akışında”… Bilge Lider, orada Türk kültürünün büyüklüğünü ve Türklerin dünya tarihindeki yerini anlatıyor ve Türklerin dünya tarihindeki önemini kuvvetle vurguluyor. Bunu da tarihi notlar ve hakikatlerle kanıtlıyor. Bu eseri sadece Kazakistan ve Türkiye değil tüm Türk coğrafyasının okuması anlaması gerekir.” diye konuştu.



Her Türlü Terörü Sileceğiz



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu sözlerini söyle sürdürdü “Tanrı Dağı'ndan inen çocuklar dilde işte fikirde bir olursa dünyada dökülen bu kan son bulacak. Dedelerimizin hakim olduğu zamanlarda dünyada kan dökülmemiş, göz yaşı olmamış, kadınların ırzına geçilmemiş inşallah tekrar o günleri yakalayabiliriz. Bizlerin Ankara üzerinde ne kadar hakkı varsa, Kazakistan'ın da o kadar hakkı vardır. Kazakistan'ın Astana üzerinde ne kadar hakkı varsa, bizlerin de o kadar hakkı vardır. Bunun için bizim de bir olmamız gerekiyor. Ana yurtta acılar yaşıyoruz. Türkiye'nin gücünü terör ile tüketeceklerini gösteriyorlar. Bizi bölücü terör örgütü PKK ile, Washinton'un beslediği FETÖ ile, Lawrence'ın gayri meşru çocuğu DEAŞ ile uğraştırıyorlar. Tüm bunlara rağmen Ankara iri, diri ve ayakta. Anadolu'da dedelerimizin Çanakkale'de yaptığı gibi, Mustafa Kemal Atatürk ile Sakarya ve Dumlupınar'da yaptığı gibi, 15 Temmuz'da şehit ve gazilerimizin yaptığı gibi, Kürt, Türkmen, Arap, Arnavut, Alevi, Sünni bir ve beraberiz. PKK terörünü kazdıkları çukurlara gömdük. Onları dağlardan da , şehirlerimizin sokaklarından da, TBMM'den de temizleyeceğiz. Washinton'un bize musallat ettiği FETÖ terör örgütünü de inlerine girerek yok edeceğiz. Lawrence'ın gayri meşru çocuğu DEAŞ'ı doğduğu topraklarda yok edeceğiz. Bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği “Milli Seferberlik” emrinin gereğini yerine getirerek yapacağız.”







Halepli Çocuklar Adına Teşekkür



“Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a gelecek. Burada, Bilge Lider Nazarbayev ile Suriye'deki kardeşlerimizin çektiği zulme bir çözüm ve çare bulacaklar. Bu görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Putin de katılacak. İnşallah ata yurdumuzda yapılacak bu görüşmeler, Suriye'deki ve Irak'taki kardeşlerimize güvenlik ve özgürlük getirmeye vesile olur. Bu topraklarda Batı emperyalistlerinin döktüğü kanların son bulmasına vesile olur. Zalim Esed rejiminin ve yukarda uçan emperyalist uçaklarının Halep'e bomba yardırarak mavi emzikli bebeklerin katledilmesine son verilir. Burada Bilge Lider Nursultan Nazarbayev'in ciddi bir katkısı olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Ben şimdiden Rusya Devlet Başkanı Putin'e, hem de Bilge Lider Nazarbayev'e Halep'teki yetim çocuklar adına şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın kıyamete kadar sürecek Türkiye-Kazakistan dostluğu.”





Gündoğdu “Tarihimiz ve Medeniyetimiz Ortak”



Türkiye ile Kazakistan'ın aynı anne ve babanın evlatları olduğunu vurgulayan AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Genel Başkanı Metin Gündoğdu “Biz tüm Türk İslam coğrafyasının birliğine inanıyoruz. Bugün Kazakça ve Türkçe'de birçok ortak ya da benzer kelime var. Bunlar bize ortak tarihimizin ve medeniyetimizin mirası. Ortak kültürümüzü kaybetmemek ve bağlarımızı kopartmamak için kültürel birliktelik şart. Yerli Düşünce Derneği olarak düzenlediğimiz Astana Türk Filmleri Festivali ile bu bağlarımızı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Kardeş Kazakistan'ın 25. Bağımsızlık yılını kutluyorum. Kardeşliğimiz ve bağımsızlığımız ebedi olsun inşallah.” dedi.

