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Uludağ'ın zirvesindeki telesiyejlerde can pazarı

Uludağ 1. oteller bölgesinde sabah saatlerinde 35 kişi telesiyejde mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen UMKE, AFAD ve JAK timleri, 3 saatlik operasyonun ardından mahsur kalanları kurtardı

3. Sayfa / 18 Aralık 2016 Pazar 13:34
Uludağ'ın zirvesindeki telesiyejlerde can pazarı
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Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar, 3 saat sonra nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ 1. oteller bölgesinde sabah saat 10.30 gibi telesiyejin arızalanması sonucu 35 vatandaş telesiyejde mahsur kaldı.

Telesiyejin durmasıyla panik yaşayan onlarca vatandaş telefonları ile jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD ve JAK timleri gönderildi. Yapılan 3 saatlik operasyonun sonunda mahsur kalan vatandaşlar AFAD, UMKE ve JAK timlerinin beline bağladığı halatlar ile mahsur kaldıkları onlarca metre yükseklikten kurtarıldı.

Telesiyejde mahsur kalan bir vatandaş, '10.30 gibi telesiyeje bindik, telesiyeje biner binmez durdu. Durduktan 30 dakika sonra jandarmayı aradım. Kaldıktan 1 saat sonra vatandaşları kurtarmaya başladılar. 3 saat mahsur kaldık. Hava çok soğuktu donmaktan korktuk' dedi. Kaynak : İHA

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