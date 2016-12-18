Trump'ın küçümsediği Han çifti, ABD'de yılın Müslümanları seçildi

ABD'de Müslümanları temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2016'nın Amerikalı Müslümanları ödülüne, Demokrat Partinin ulusal kongresinde elindeki anayasa kitapçığı ile Donald Trump'ı eleştiren Hızır-Gazale Han çiftini layık gördü.



Gecede Türkiye de Suriyeli mazlumlara sunduğu destekle büyük alkış aldı.



ABD'de Müslümanların haklarını savunan çalışmalarıyla tanınan CAIR'in yıllık olağan yemeği Arlington'da bir otelde düzenlendi.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı yemekte konuşan CAIR Başkanı Nihad Awad, kuruluşlarına bugüne kadar sundukları destek nedeniyle katılımcılara teşekkür etti.



Awad, konuklar arasında Büyükelçi Serdar Kılıç'ın da bulunduğunu belirterek, Suriye meselesinde büyük bir yük üstlenen ve mazlumlara elini uzatan Türkiye'ye özellikle teşekkürlerini sunduklarını kaydetti. Bu sırada ayağa kalkan Büyükelçi Kılıç, uzun süre alkışlandı.



Konuşmasında ABD'de yükselişte olan İslam karşıtlığı ve nefret suçuna dikkati çeken Awad, 'Amerika bizim yurdumuz. Burada kalmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.



Gecede yılın Amerikalı Müslümanları ödülü de sahiplerine verildi. Bu yılki ödüle, geçen temmuz ayında Demokrat Partinin ulusal kongresinde elindeki anayasa kitapçığıyla Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı eleştiren Hızır-Gazale Han çifti layık görüldü.



Hızır ve Gazale Han ödüllerini Awad'ın elinden aldı.



Ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Hızır Han, İslam karşıtlığının ve nefret söyleminin Amerikan değerleriyle örtüşmediğini kaydetti.



Han, Amerikalı Müslümanların toplumun bir parçası olduğunu hatırlatarak, 'Amerikan ordusunda 5 bin Müslüman var. New York polis teşkilatında 900 Müslüman kadın erkek var. Biz bu ülkeyi koruyanların arasındayız. Müslümanlar olarak bu ülkenin birer vatandaşıyız.' ifadesini kullandı.



Müslüman subay oğlu 2004'te Irak'ta ölen baba Hızır Han, temmuz ayında Demokrat Partinin kongresindeki konuşmasıyla dikkati çekmişti. Hızır Han, Donald Trump'ın 'Müslümanların ülkeye girişlerini yasaklama' önerisini eleştirerek, 'Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri anayasasını okudu mu merak ediyorum.' demişti. Han bu sırada cebinden anayasa kitapçığını çıkartarak Trump'a ödünç vereceğini söylemişti. Trump ise aileyi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Kaynak : AA