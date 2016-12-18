Tolga Tanış, DEAŞ'ın Türk malı nitrat kullandığını yazdı

Daha önce ABD, Rusya ve Can Dündar tarafından başvurulan 'Türkiye'yi DEAŞ'a yardım ediyor' iddialarıyla servis edilen karalama kampanyalarına bir yenisi daha eklendi.



Bu defa yazı, CIA'in Türkiye'den DEAŞ iddiaları için özür dilemesinden hemen sonra geldi.



Hürriyet gazetesinin Washington Temsilcisi Tolga Tanış, 'DEAŞ'ın Türk malı potasyum nitratları' yazısıyla Türkiye'nin terör örgütüne patlayacı yapımında yardımcı olduğunu savundu.



Oysa Tanış yazısında bağlantılar üzerinden yabancı ortaklı saygın bir şirketi işaret ediyordu. Yine de DEAŞ'a patlayıcı yardımında MİT'in bir payı olabileceğini yazdı.



Kesin olmayan ifadelerle ve telefon görüşmelerinden hareketle Türkiye'yi suçlayan Tanış, biraz daha ileri giderek DEAŞ'ın Türkiye'deki saldırılarında 'Türk malı nitratları' kullandığını söyledi.

