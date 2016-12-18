Tahliye otobüsleri yeniden Halep'te

Doğu Halep'te ateşkesin bozulması nedeniyle yarıda kalan tahliye işlemleri konusunda Suriye rejimi ve muhalifler anlaşmaya vardı.



Reuters, tahliye otobüslerinin yeniden Doğu Halep'e ulaştığını ve siviller ile muhaliflerin tahliyesi için çalışmaların başladığını duyurdu.



Reuters'ın Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre, Doğu Halep'ten tahliye edilecek 1200 sivile karşılık muhaliflerin elinde bulunan Şii köyleri Al Foua ve Kefraya'dan aynı sayıda kişi tahliye edilecek.



Ayrıca muhalif savaşçılar ve aileleri, Al Foua ve Kefraya'dan tahliye edilenler Doğu Halep'e ulaşana kadar Halep'ten ayrılamayacak.



Kaynak : Habertürk