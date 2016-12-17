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Şehit Özen'in Naaşı Kocaeli'ye Getirildi

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Piyade Er Abdul Samet Özen’in naaşı Kocaeli’ye getirildi.

3. Sayfa / 17 Aralık 2016 Cumartesi 23:59
Şehit Özen'in Naaşı Kocaeli'ye Getirildi

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Piyade Er Abdul Samet Özen’in naaşı Kayseri’den havalanan uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanına getirildi.

Şehidin naaşını Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, şehidin annesi, babası ve aile yakınları karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin naaşı daha sonra konvoy eşliğinde baba evine götürüldü.

Şehit Abdul Samet Özen’in cenazesi yarın öğle namazının ardından Kandıra’nın Süllü Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Kaynak : Beyaz Gazete Özel +

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