Özel Harekat Polislerinin yemin töreni

Balıkesir'de, 17. dönem özel harekat polisleri düzenlenen törenle yemin etti.



Polis Meslek Eğitim Merkezindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, son günlerde terör örgütünün ve dış destekçilerinin ülkeyi hedef aldığını belirtti.







'Hiçbir güç Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktüremeyecek.' ifadesini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti:



'Sevgili polis kardeşlerim, meslek hayatınızın önemli bir dönüm noktası olan bu mutlu günden itibaren daha büyük sorumluluklar yükleneceğinizin bilincinde olarak milletimize hizmet yarışına devam edeceksiniz. Görev yaptığınız yerlerde vatanınıza sahip çıkınız. Vatandaş memnuniyetini ön planda tutunuz. Bu devlet ilkelerine bağlı kalınız. Hak ve adaletten ayrılmamayı görev biliniz. Özel harekat ekibinin, ülkemizdeki terör olaylarından anlaşılacağı gibi çok önemli bir yeri vardır. Özel harekatta çalışan polis kardeşlerimiz çok özel seçilen insanlardır. Sizler en iyi şekilde eğitildiniz. Fakat bu meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve vatan sevginizdir. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve hayırlı olsun diyorum.'







'Mücadelemiz en son terörist yok edilene kadar devam edecek'



Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Özer ise konuşmasına İstanbul ve Kayseri'de yaşanan terör saldırılarını kınayarak başladı.



Polislerin en büyük gücünün içlerindeki iman olduğunu ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:







'İnançlı ve kararlı mücadelemiz gece gündüz demeksizin en son terörist yok edilene kadar devam edecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin huzuru ve bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet duyuyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Polis meslek eğitim merkezimizin gerek eğitime hazırlanmasında gerekse eğitim ve öğretim sürecinde bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Bahtınız açık, Allah yar ve yardımcınız olsun.'







Konuşmaların ardından eğitim birincisi Ali Bozkaya, yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından ilk 10'a girenlere ödülleri verildi. Daha sonra 903 özel harekat polisi hep bir ağızdan Fetih Marşı'nı söyledi. Bu sırada aileler, duygulu anlar yaşadı.



Törenin sonunda Türk bayraklarıyla örtülü ve üzerinde Kur'an-ı Kerim ile silah bulunan masalara ellerini koyan özel harekat polisleri, yemin etti.











Kaynak : AA