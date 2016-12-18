Merkez Osmangazi Maksem Mahallesi'nde oturan ve çevresine kendisini, 'her türlü büyüyü bozan' kişi olarak tanıtan Yaşar D.'ye, geçen yıl aşırı kilo aldığı için fikir soran E.Ö. isimli kadına, iddiaya göre, "Sana başkaları tarafından ölüm büyüsü yapılmış. Bunu da benden başka kimse çözemez" dedi. Bunun üzerine 45 yaşındaki kadın Yaşar D.'ye önce 4 bin lira ardından da 15 bin TL para verdi. Yaşar D.'nin kullanması için verdiği bitkilerin bir işe yaramadığını fark eden E.Ö., dolandırıldığını düşünerek polise şikayette bulundu.



G.D. adlı kadın ise aşırı kilo alması ve eşinin Alkol kullanması nedeniyle arkadaşlarının önerisiyle sorunlarına çözüm bulmak için Yaşar D.'nin yanına gittiğini, 'Yaşar Hoca' olarak tanınan kişinin kendisinden eşinin atletini ve 20 TL para istediğini belirterek, "Atleti alıp evine gittim. Beni çek yata yatırdı. Tişörtümü çıkarmak istedi. Direnince zorla tecavüz etti. Sonra eşimin iyileşmesi için evine tekrar gittim. Bu kez aramızda yakınlık başladı. Kendi isteğimle ilişkiye girdim" diye şikâyette bulundu.



Bu arada, hasta olan çocuğunu iyileştirmesi için yanına gittiği Yaşar D.'nin 60 lira paralarını alıp okuyup üflemesine rağmen oğlunun sağlığına kavuşmadığını bildirerek, Yaşar D.den şikâyetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Yaşar D. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.







Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı soruşturma sonucu hakkında, G.D.'ye yönelik nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle şüpheli hakkında dava açmaya yeterli, mağdurun ifadesi dışında somut delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Diğer suçlamalarla ilgili olarak da 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 yıla kadar hapis cezası istenen Yaşar D.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Yaşar D. çıktığı ilk duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Canlı hayvan alıp sattığını söyleyen Yaşar D., "Benden şikayetçi olanlar komşum ve arkadaşlarımız. Onlara kurban satarım. Bana aldıkları koyunların bedelini verdiler" dedi.



Mahkemede daha Yaşar D.'den şikayetçi olmadıklarını söyleyen mağdurlar, "Yanlış anlama oldu. Biz ondan şikayetçi değiliz" dedi. Duruşma ertelenirken mahkeme heyeti sanığın tahliyesine karar verdi. Kaynak : İHA