AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Halep'e Yardım Kampanyası' kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırlar törenle uğurlandı.



İlçe Başkanlığı önünde yapılan törende konuşan AK Parti Genel Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine metanet ve yaralılara da şifa temennisinde bulundu.



Terör odaklarının, ne kadar güçlü saldırırsa saldırsın, kendilerini yollarından döndüremeyeceğini, hedeflerinden uzaklaştıramayacağını vurgulayan Şahin, 'Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar.' dedi.







Halep'in, Osmanlı'nın göz bebeği şehirlerden biri olduğunu belirten Şahin, şehirde büyük yıkım yaşandığını bildirdi.



Türkiye'nin Filistin, Arakan, Suriye, Irak başta olmak üzere dünyadaki mazlum ve mağdur milletlerin her zaman yanında yer aldığını ifade eden Şahin, 'Bugün Halep, cansız bedenlerin değil, aslında insanlığın enkazının savrulduğu bir şehir. Evladını kaybetmiş anne babaların acıları, öksüz, yetim kalmış kimsesiz çocukların feryatları, bir evlat olarak, bir anne baba olarak hepimizin yüreğini dağlıyor.' diye konuştu.



Suriye'de 5 yıldır büyük dram ve acı yaşandığına dikkat çeken Şahin, 600 bin insanın hayatını kaybettiğini, 10-12 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.



Türkiye'nin 'Ensar' şuuruyla 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatan Şahin, 'Bütün bunlar uluslararası toplumun, özellikle Batı dünyasının gözü önünde, onların suskunluğu, yutkunluğu ve gözlerini kapatmaları önünde gerçekleşmekte. İşin bu kadar dramatik bir hale gelmesinin müsebbibi Batı'nın iki yüzlü, tutarsız bakışı bölgeye. Biz ne kadar güçlü bir şekilde Suriye'nin, Halep'in yanında yer aldıysak, onlar da gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar, görmezden ve duymazdan geldiler.' ifadelerini kullandı.







'Batı'nın ikircikli ve samimiyetsiz yaklaşımından kaynaklanmaktadır'



Batı dünyasında, Müslüman kanının akmasından üzüntü duymayan kesimlerin Suriye'de yaşananlar konusunda tutunduğu tavra dikkat çeken Şahin, 'Bu dramın dozunun bu kadar yükselmesi, Türkiye'nin tutarlı tavrına karşı, Batı'nın ikircikli ve samimiyetsiz yaklaşımından kaynaklanmaktadır.' değerlendirmesinde bulundu.



Suriye'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması, kalıcı barışın tesis edilmesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere, tüm Türkiye'nin seferber olduğunu belirten Şahin, üzerlerine düşeni layıkıyla yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.



Necip Fazıl Kısakürek'in, 'Feza Pilotu' şiirinden 'Gel gör ki kaç füzeye denk müminin duası' bölümünü aktaran Şahin, 'Buradan dualarımızı Halepli kardeşlerimize gönderiyoruz.' dedi.



Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de törende yaptığı konuşmada, Halep'te son günlerde büyük acılar yaşandığına, katliamların yapıldığına dikkat çekerek, oradaki insanlara Türk milletinin yardım elinin uzandığını kaydetti.



İslam coğrafyasının 2011 yılından itibaren meydan okumayla karşı karşıya olduğuna işaret eden İşler, Yemen, Libya, Irak, Suriye'de devlet sisteminin çöktüğünü belirterek, 'Devlet sisteminin çökmesiyle birlikte kaos ortamının oluşturduğu terör örgütleri ve çatışmalarla karşı karşıyayız. Bu yaşanan acılar hem o ülkelerde hem de komşu ülkelerde hissediliyor. İslam coğrafyası, 20. yüzyıldaki birinci cihan harbinden, Osmanlı'nın yıkılmasından sonra paramparça olmuştu ve 20. yüzyılı kaybettik hep birlikte. Şimdi yeniden 21. yüzyılda İslam coğrafyasının büyük bir meydan okumayla, büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bunun bir neticesi olarak, özellikle son yıllarda, 2013 yılından sonra Türkiye de hedefe konuldu. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle ve 2015 yılının Temmuz ayı itibariyle Türkiye topyekun terör örgütlerinin saldırısıyla karşı karşıya geldi.' diye konuştu.



İşler, Kayseri'deki terör saldırılarında şehit olanlara rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara da şifa diledi.



AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da yaptığı konuşmada, başlattıkları kampanya hakkında bilgi vererek, iki haftada 5 tır yardım topladıklarını ifade etti.



Törende, AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan ve Tokat Milletvekili Celil Göçer ile çok sayıda partili de hazır bulundu.



Kampanya kapsamında toplanan yardımları taşıyan 5 tır, İlçe Başkanığı önünde okunan dualar eşliğinde yola çıktı. Kaynak : AA