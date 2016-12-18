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Kayseri şehidi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’deki hain terör saldırısında şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Yunus Emre Duran, Ankara’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel / 18 Aralık 2016 Pazar 14:46
Kayseri şehidi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
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Kayseri'de izne çıkan askerleri taşıyan otobüse bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında şehit olan Piyade Er Yunus Emre Duran için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye katılan protokol üyeleri, şehidin babası Mahmut, annesi Aynur Duran ve kardeşlerine taziyelerini sundular.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Duran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşındıktan sonra top arabasına koyuldu. Top arabasının geçişi sırasında anne Aynur Duran, şehit oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Törenin ardından şehit Duran'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Kaynak : İHA

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