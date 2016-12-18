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Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Kayseri'de düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen 14 askerden 5'i memleketlerine uğurlandı.

Güncel / 18 Aralık 2016 Pazar 10:15
Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı
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Kayseri'de düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 14 askerden 5'i törenle memleketlerine uğurlandı.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında 08.45'te bomba yüklü bir araçla, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi. TSK'dan yapılan açıklamada 14 askerin şehit olduğu, 55 personelin yaralandığı bildirildi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti milletvekili Taner Yıldız ve şehit yakınları katıldı.

Dün düzenlenen törende şehit askerlerden Fehmi Barçın, Yunus Emre Duran, Serdar Çiçekli, Hasan İlhan, Kenan Döngel, Abdülsamet Özen, Kamil Tunç memleketlerine uğurlanmıştı.

Şehit Göksel Ağaçyetiştiren, Arif Tuğ, Mustafa Cihan, Uğur Korkmaz, Raşit Yücel'in cenazesi askeri uçakla memleketlerine gönderilecek.

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