HDP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na bir grup tarafından saldırıda bulunuldu.



HDP BİNASINA SALDIRI



Bir alışveriş merkezinin 3. katında bulunan HDP İlçe Başkanlığı'na kapıyı kırıp giren 30-40 kişilik grup, eşyaları dağıtıp camları kırdı, ateşe vermek istedi.







POLİS GRUBU DIŞARI ÇIKARDI



Bu sırada olay yerine çok sayıda polis ekipbi sevk edildi. Polisler gruba müdahale ederek dışarı çıkardı. Grubun dışarı çıkmasıınn ardından ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayın içerdeki tüpün patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye yanıdını kısa söndürdü.







İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA





İçişleri Bakanlığı, güvenlik kuvvetlerinin bir siyasi partinin binalarına yönelik yeterli güvenlik önlemi alınmadığı iddialarını yalanladı.



İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklama, 'Bir siyasi partinin kendi binalarına yönelik olarak gerçekleşen eylemlere (güvenlik kuvvetlerimizin tedbir almadığına, ayrıca yetkililerin telefonlara cevap vermediğine) ilişkin değerlendirmeler tamamen gerçek dışıdır.' ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Bakanlığın tüm güvenlik birimlerine, provakasyonlara fırsat vermemek üzere tedbir alınması ve eylem yapanlar hakkında hemen işlem yapılması talimatı verdiği belirtildi.











İçişleri Bakanlığı, güvenlik kuvvetlerinin bir siyasi partinin binalarına yönelik yeterli güvenlik önlemi alınmadığı iddialarını yalanladı.İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklama, 'Bir siyasi partinin kendi binalarına yönelik olarak gerçekleşen eylemlere (güvenlik kuvvetlerimizin tedbir almadığına, ayrıca yetkililerin telefonlara cevap vermediğine) ilişkin değerlendirmeler tamamen gerçek dışıdır.' ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Bakanlığın tüm güvenlik birimlerine, provakasyonlara fırsat vermemek üzere tedbir alınması ve eylem yapanlar hakkında hemen işlem yapılması talimatı verdiği belirtildi.