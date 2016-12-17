İstanbul Beylikdüzü'nde Atrium Çarşı yakınlarında tüp patlaması meydana geldi. Şiddetli patlama sesi çevrede yaşayan vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.
HDP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na bir grup tarafından saldırıda bulunuldu.
HDP BİNASINA SALDIRI
Bir alışveriş merkezinin 3. katında bulunan HDP İlçe Başkanlığı'na kapıyı kırıp giren 30-40 kişilik grup, eşyaları dağıtıp camları kırdı, ateşe vermek istedi.
POLİS GRUBU DIŞARI ÇIKARDI
Bu sırada olay yerine çok sayıda polis ekipbi sevk edildi. Polisler gruba müdahale ederek dışarı çıkardı. Grubun dışarı çıkmasıınn ardından ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayın içerdeki tüpün patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye yanıdını kısa söndürdü.