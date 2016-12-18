USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

HDP'li belediyeye kayyum atandı

İçel’de HDP’li Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, polis eşliğinde geldiği belediye binasında yönetimi devraldı.

Yaşam / 18 Aralık 2016 Pazar 13:53
HDP'li belediyeye kayyum atandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta başında İçel Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yakalama kararı ile aranan HDP’li Fazıl Türk’ün Belediye Başkanı olduğu Akdeniz Belediyesi’ne, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, bugün polis eşliğinde geldiği belediye binasında, Başkanvekili Bedrettin Gündeş’ten yönetimi devraldı. Binada polisin aramaları sürerken, çevik kuvvet polisleri, zırhlı araç desteğinde çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Geçtiğimiz hafta başında, İçel Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP’li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk’ün de bulunduğu 139 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden HDP İçel İl Başkanı Sadun Doğan, İHD İçel Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 94 kişi yakalanmıştı.
Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıZırhlı AraçYüksel MutluBelediye BaşkanıYakalama Kararı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı