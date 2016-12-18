HDP'li belediyeye kayyum atandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta başında İçel Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yakalama kararı ile aranan HDP’li Fazıl Türk’ün Belediye Başkanı olduğu Akdeniz Belediyesi’ne, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.



Kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, bugün polis eşliğinde geldiği belediye binasında, Başkanvekili Bedrettin Gündeş’ten yönetimi devraldı. Binada polisin aramaları sürerken, çevik kuvvet polisleri, zırhlı araç desteğinde çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.



Geçtiğimiz hafta başında, İçel Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP’li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk’ün de bulunduğu 139 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden HDP İçel İl Başkanı Sadun Doğan, İHD İçel Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 94 kişi yakalanmıştı.

Kaynak : İHA