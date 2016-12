Genelkurmay Başkanı Akar'dan komandolara ziyaret

Orgeneral Akar, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında şehit olan 14 askerin bağlı bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası'ndaki Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.



Tören mangası tarafından resmi törenle karşılanan Akar, askerleri 'Başımız sağ olsun' diyerek selamladı.



Karşılamanın ardından tören alanına geçen Akar, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından okunan Komando Marşı sonrası Tugay Komutanlığındaki askerlere hitap etti.



Akar, 'Dün meydana gelen alçak, hain ve kalleş bir terör eylemi neticesinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz ruhları önünde, duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşmak için Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızla birlikte aranızda bulunmaktayım.' dedi.







Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığının, Kıbrıs Barış Harekatı ile başlayan ve teröristle mücadele harekatı içerisinde yaklaşık 30 yıldır devam eden faaliyetlerle, bölücü terör örgütüne ağır darbe vurulmasında her zaman büyük pay sahibi olduğunu belirten Orgeneral Akar, 'İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü, arazide baş edemediği kahraman komandolarımıza karşı haince, kalleşçe yöntemler kullanarak varlığını sürdürebilme telaşına düşmüştür.' ifadelerini kullandı.







Menfur saldırıların, hiçbir zaman kendilerini yıldırmayacağını ifade eden Akar, 'İcra ettiğimiz görevlerle milletin gururu olan 1. Komando Tugayının, kahraman komandoları, kendisine tevdi edilen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de artan bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.Milletimizin ne zaman ihtiyacı olsa, 'Peygamber Ocağı' kahraman ordumuzun siz fedakar Mehmetçikleri, daima göreve hazır oldunuz.' diye konuştu.







Genelkurmay Başkanı Akar, şunları kaydetti:



'Binlerce yıllık tarihimizin şanlı timsali al bayrağımızın mavi göklerde özgürce dalgalanması için daima göğsünüzü siper ettiniz. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde vatan aşkıyla canlarını, millet sevdası ile yarını feda eden kahramanlar, şanlı tarihimizin en müstesna sayfalarında yerini almıştır. Bugüne kadar olduğu bundan sonra da tarihimizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.'







Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Evlatlarımız, zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan ordumuzun kahraman mensupları olarak vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Göstermiş oldukları yiğitlik ve cesaretle Türk milletinin varlığının, birlik ve beraberliğinin ölümsüz birer sembolü olarak, hatıraları sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaktır.



Masum kişilere zarar vermeden asker, polis ve güvenlik korucularıyla omuz omuza yürüttükleri onurlu mücadele esnasında akıttıkları mübarek şehit kanlarıyla, bayrağımızın renginin solmasına asla müsaade etmeyen kahraman 1. Komando Tugayının yılmaz komandoları, bu gazi ve kahraman millet, tarihin her döneminde olduğu gibi şu yaşadığımız sıkıntıları da en kısa sürede atlatıp aydınlık gelecekte, kendinden ve yarınlarından emin olarak yaşamaya devam edecektir.



Bizim şerefli vazifemiz, aziz milletimizin güven ve gurur kaynağı, bugünü ve geleceğin korkusuz muhafızları olarak her şart altında yılmadan mücadeleye devam etmek olacaktır. Bu vesileyle başta dünkü menfur, kalleş saldırıda şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımız olmak üzere tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kıymetli aile yakınlarına, siz silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.'



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar konuşmasının ardından tugaydaki askerlerle öğle yemeği yedi.



Kışla çıkışında toplanan vatandaşları da selamlayan Akar, onlara 'Müsterih olun, terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.' dedi.



Akar'a ziyareti sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da eşlik etti.



