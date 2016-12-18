Fırat Kalkanı'nda 217 DEAŞ hedefi etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında silah depolarının da bulunduğu 217 hedef etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.



Harekatın 117'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 160 hedef, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla Bab, Bzagah, Zammar, Suflaniyah ve Kabr al Mukri bölgelerine düzenlenen harekatlarda ise aralarında silah depolarının bulunduğu 57 hedef imha edildi.



Kamu binalarına saklanıyorlar



Yoğun çatışmalar sırasında terör örgütü DEAŞ'ın El Bab ve çevresindeki tank, zırhlı ve silahlı araçla silahlı unsurlarını okul, hastane, cami gibi kamu binalarına veya bunların çevresine gizlemeye çalıştıkları belirlendi.



Teslim olan teröristler ise bu binaların çevresinde kamerayla çekim yapıldığını, buraların vurulması durumunda o anların terör örgütü tarafından kaydedilmesinin amaçlandığını belirtti. Bunun gerçekleşmesi durumunda terör örgütü DEAŞ'ın bu görüntüleri uluslararası arenada kullanmayı planladıkları yine teslim olan teröristlerin itiraflarında yer aldı. Teröristler söz konusu kamu binalarının kendi elemanlarınca kullanıldığını da itiraf etti.



Sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor



Öte yandan TSK, bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, El Bab başta olmak üzere çatışmaların sürdüğü bölgelerdeki sivil halkın terör örgütü DEAŞ üyelerinden uzağa ve korunaklı bölgelere gitmeleri yönünde çok sayıda Arapça bildiri attı.