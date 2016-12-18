FETÖ'cü Emre Uslu'dan alçak terör tweeti!

Kayseri'de meydana gelen hain saldırının ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tetikçisi Emre Uslu, teröre laf etmeyerek hükümeti suçladı.



Türkiye ne zaman ayağa kalksa terör saldırılarıyla diz çöktürülmeye çalışılıyor. Emellerini açıktan gerçekleştiremeyen eller, hedeflerini maşalarıyla gerçekleştirmeye çalışıyor.



Bu gayet aşikar olduğu halde, FETÖ tetikçisi Uslu, algı operasyonu yapmaya çalışarak saldırıdan hükümeti sorumlu tuttu.



Terör örgütü PKK ile ilişkileri ayyuka çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün mensubu Uslu, hükümeti suçladığı tweetlerinde şu iddialarda bulundu:



'7 haziran: terör yoktu AKP iktidarı kaybetti. 7 haz 3 Eylül: terör hortladı AKP kazandı. 7 Aralık: başkanlık tasarısı geldi terör hortladı neden? 7 Haziran'da seçimi kaybetti ülkeyi kana bulayıp yeniden 'kazandı.' Başkanlık Meclis'e sunuldu ülke kana bulanıyor. İşi baştan sıkı tutuyor.'



İşte Uslu'nun o skandal tweetleri:







