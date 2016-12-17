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Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım!

Milli değerlere uzak çizgisi ve kışkırtıcı söylemleriyle bilinen Amerikan menşeili Fox TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, bu sabah Kayseri'de meydana gelen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Güncel / 17 Aralık 2016 Cumartesi 17:14
Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım!
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Kayseri'de meydana gelen patlamada 14 kahraman komandomuz şehit olmuş, 48 kahramanımız da gazi oldu.

Fox TV'de yayınlanan ana haberi sunan Fatih Portakal bu sabah Kayseri'de meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Fatih Portakal'ın terörü, teröristleri kınamadan, 'Hain saldırı' bile diyemeden yaptığı bu paylaşımlar her kesimden tepki çekti.

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımları:
- Ülke huzursuz ve güvensiz. Her gün yeni bir bela. Ve ne acı, ülkeyi bu duruma nasıl getirdik sorusuyla yüzleşemeyen siyasiler! #KAYSERİ

- Bitmeyecek cenaze törenlerini yaşıyoruz adeta. #Yeterartık demek yetmiyor. Ama ölmeye #alışmayacağız inadına #yaşayacağız #KAYSERİ




Kaynak: YeniAkit

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