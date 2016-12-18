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Erdoğan - Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Halep'ten tahliyelerdeki aksamaların giderilmesi konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Siyaset / 18 Aralık 2016 Pazar 22:05
Erdoğan - Putin telefonda görüştü

Görüşmede, başta Halep'teki gelişmeler olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

HALEP'TEKİ TAHLİYELER

Erdoğan'ın Trabzon'dan İstanbul'a hareketinden önce, Putin ile yaptığı görüşmede, Halep'teki kırılgan durum nedeniyle tahliye işleminde yaşanan aksamaların ivedilikle giderilmesi gerektiği vurgulandı.

İki lider, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için ortak çabaların yoğunlaştırması gerektiğine dikkati çekti.

MUHALİFLERLE REJİM TEMSİLCİLERİ KAZAKİSTAN'DA GÖRÜŞSÜN ÖNERİSİ

Erdoğan ve Putin, Suriye krizinin çözümüne zemin hazırlama amacıyla muhalifler ile rejimin temsilcilerini Kazakistan'da buluşturma düşüncesini tekrar ele alarak, bu çerçevede Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile yaptıkları temaslara da değindi.

Putin, görüşme dolayısıyla Kayseri'deki terör saldırısını da kınayarak, Türk halkına taziyelerini iletti.

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