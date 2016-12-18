USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Endonezya'da askeri uçak düştü: 13 ölü

Endonezya'nın Papua eyaletinde bir askeri kargo uçağının düştüğü bildirildi. Düşen uçakta 13 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 18 Aralık 2016 Pazar 09:36
Endonezya'da askeri uçak düştü: 13 ölü

Endonezya'nın Papua eyaletinde bir askeri kargo uçağının düşmesi sonucu içindeki 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Papua'nın doğusundaki Timika şehrinden Wamena'ya yerel saatle 05.35'te hareket eden Hercules C-130 tipi kargo uçağıyla saat 06.09'da irtibatın kesildiği bildirildi.

Açıklamada, uçağın enkazına saat 08.40'ta dağlık bir bölgede ulaşıldığı, içindeki 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Gıda malzemesi taşıyan kargo uçağının düşmesine olumsuz hava şartlarının neden olduğu tahmin ediliyor.

Borneo Adası'nda, geçen ay bir askeri helikopter düşmüş, içindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak : AA

HerculesEndonezyaUçak KazasıAskeri HelikopterAskeri Uçak


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı