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Diyarbakır'da teröre tepki

Diyarbakır'da "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Güncel / 18 Aralık 2016 Pazar 14:18
Diyarbakır'da teröre tepki
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Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları Kayseri'deki terör saldırısı protesto etmek için  Şehitler Anıtı önünde bir araya gelerek Valilik binasına kadar yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Memur Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Yunus Memiş, Kayseri'de yaşanan menfur terör saldırısında şehit olan askerlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

'Kayseri'de yaşanan hain saldırının acısı yüreğimizi sızlattı. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen şer güçlerin taşeronlarına milletimiz fırsat vermeyecektir.' ifadelerini kullanan Memiş, şunları kaydetti:

'Terörün en çok mağdur ettiği illerden biri olan Diyarbakır'dan sesimizi yükselterek tüm Türkiye ile tek yürek, ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara dur diyelim. Kayseri'de bizim, Diyarbakır'da bizim, Halep'te bizim, kardeşliğimize kimse zarar veremeyecektir. Tüm Diyarbakırlıları basın açıklaması ve yürüyüşe katılmaya davet ediyorum.'









Kaynak : AA

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