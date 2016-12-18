Diyarbakır'da terör örgütüne ağır darbe

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını zorlu hava şartlarına rağmen sürdürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütüne yönelik Diyarbakır kırsalında düzenlenen Bayrak-33 Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor.







Güvenlik güçlerince, Hani ilçesine bağlı Gömeç köyü bölgesinde teröristler tarafından sığınaklara gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

















Kaynak : AA