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Diyarbakır'da terör örgütüne ağır darbe

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik Diyarbakır kırsalındaki Bayrak-33 Müşterek Birlik Operasyonu, zorlu hava şartlarına rağmen devam ediyor. Operasyon kapsamında, teröristlerce sığınaklara gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güncel / 18 Aralık 2016 Pazar 12:00
Diyarbakır'da terör örgütüne ağır darbe

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını zorlu hava şartlarına rağmen sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütüne yönelik Diyarbakır kırsalında düzenlenen Bayrak-33 Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor.



Güvenlik güçlerince, Hani ilçesine bağlı Gömeç köyü bölgesinde teröristler tarafından sığınaklara gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.








Kaynak : AA

Terörle MücadeleDiyarbakırTeröristler


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