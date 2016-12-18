Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Trabzon'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam geldiği Trabzon'da geceyi Ramada Otel'de geçirdi. Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı için Trabzon'a gelecek Katar Emiri Halife Bin Hamed Al Sani'ye havaalanında karşıladı. Erdoğan ve Al Sani'nin Trabzon Havalimanı'na gelişi öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Polis helikopterinin havada uçuş yaptığı havalimanı çevresinde keskin nişancılar görev aldı, polis çevrede kuş uçurtmadı. Sahil Güvenlik botunun da deniz tarafında önlem aldığı havalimanına giren tüm araçlarda polis köpeklerince bomba araması yapıldı.



EMİR İÇİN 50 LÜKS ARAÇ GETİRİLDİ



Katar Emiri Halife Bin Hamed Al Sani için havalimanına 50'ye yakın lüks makam aracı getirildi. Sürücülerinin temizlediği araçlar polis köpeklerinin bomba aramasının ardından havalimanına alındı. Katar Emiri'nin bineceği makam aracının ise Katar'dan getirildiği belirtildi.



ERDOĞAN KARŞILADI



Katar Emiri Halife Bin Hamed Al Sani ve beraberindeki 70 kişilik heyeti taşıyan özel uçak saat 11.55'de Trabzon Havalimanı'na indi. Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri'ni uçağın merdivenlerinde karşıladı. Katar Emiri, çiçek veren iki çocukla fotoğraf çektirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ve yanındaki heyetle birlikte, iki helikopterle havalandı. Erdoğan ve Al Sani'nin helikopterlerine 1 polis helikopteriyle 2 askeri helikopter eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk heyeti taşıyan helikopterler yaklaşık 1 saat bölgede tur attıktan sonra havalimanına geri döndü. Bölgede kış turizmi yapılabilecek alanları havadan inceledikleri belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuklar, buradan araçlarla toplantının yapılacağı otele geçti.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani ile helikopterden Trabzon'u ve açılışı yapılacak olan Akyazı Spor Kompleksini inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El-Tani'ye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.







Kaynak : DHA