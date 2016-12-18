Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti bölemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani ile 'Şenol Güneş' ismi verilen Trabzon Akyazı Spor Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Tesislerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.



Törende yaptığı konuşmaya Katar Emiri Sani ve tüm Trabzonluları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların 'terörü lanetleyen' tezahüratları üzerine, 'Bu yolda hep beraber can vermeye hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' karşılığını verdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de meydana gelen hain terör saldırısının bugünkü sevinci gölgelediğini, programın çok daha farklı olduğunu belirterek, 'İşin bugünkü eğlence faslını bir kenara koyduk. İnşallah bu eğlenceleri farklı bir zamanda yaparız ama bu acımıza gölge düşürmeyelim dedik. Yaklaşık 1,5 yıldır süren yoğun terör eylemleri sebebiyle sevinçlerimizi ağız tadıyla yaşayamıyoruz. Terörün amaçlarından biri ülkemizi ve milletimizi asıl çalışmalarından, hedeflerinden kopartıp, kendi kısır gündemine hapsetmektir. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütürken yatırımlarımızı yapmaya, projelerimizi hayata geçirmeye, hedeflerimize doğru yürümeye de devam edeceğiz.' diye konuştu.



İstanbul'da salı günü Avrasya Tüneli'nin açılışını yapacaklarını dile getiren Erdoğan, denizin altından Avrupa'dan Asya'ya çift katlı tünelden araçların geçmeye başlayacağını söyledi. Erdoğan, 'İstediğiniz kadar terör estirin, bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Ben inanıyorum ki onlar teröre koştukça, benim milletim birliğe koşacak. Daha güçlü olacağız ve tek kişi bunlardan kalmayıncaya kadar devam edeceğiz.' dedi.



Şehitlerin ve gazilerin her birinin bu toprakları tekrar tekrar vatan haline getirme mücadelesinin beratları olduğunu belirten Erdoğan, 'Her bir şehidimizin hatırası sonsuza dek yüreğimizde yaşayacaktır.' ifadesini kullandı.



Kayseri'de, İstanbul'da, terörle mücadelede, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve 15 Temmuz darbe gecesinde şehit olanlara rahmet dileyen Erdoğan, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' vurgusu yaptı.



'İşte bizim Rabiamız bu. Biz bu yolda böyle yürüyeceğiz.' ifadesini kullanan Erdoğan, tüm eserlerin Trabzon'a ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.



