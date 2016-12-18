Çin'den ABD'ye gözdağı

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Çin tarafından alıkonulan ABD denizaltısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Güney Çin Denizi'nde uluslararası sularda seyreden insansız denizaltılarına Çin tarafından yasalara aykırı bir şekilde el konulmasına itiraz ettiklerine vurgu yapan Cook, “Çinli yetkililerle doğrudan görüşmeler sonucunda, Çinlilerin insansız denizaltı aracını ABD'ye geri vereceği teminatını aldık.” ifadesini kullandı.



Pentagon sözcülerinden Yüzbaşı Jeff Davis, dün Güney Çin Denizi'nde 'bilimsel veri' toplayan ABD'ye ait insansız denizaltı aracına Çin donanması tarafından el konulduğunu açıklamış, ABD'nin resmi olarak şikayetçi olduğunu ve aracın iadesini talep ettiklerini bildirmişti.



Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalarda hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.



Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik hakkı iddiasına ABD ve bölge ülkeleri karşı çıkıyor.