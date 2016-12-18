Banaz'a 24 kilometre uzaklıktaki 36 hane, 115 nüfuslu, bir dönem hayvancılık ve tarımın yaygın olarak yapıldığı Düzkışla Köyü'nde yaşayan köylülerin büyük bölümü hakkında banka ve kooperatiflerden çektikleri kredileri ödeyemedikleri için icra takibi başlatıldı.



Borçlarını ödeyemeyenlere kefil olanlarla birlikte köyde neredeyse hakkında icra takibi başlatılmayan kalmadı. Toplam borçları faizleriyle 2 milyon lirayı geçtiği belirtilen köylülerden bazılarının haciz gelen ev, tarla, traktör ve diğer tarım araç gereçleri, icradan satılmaya başlandı. Köylülerin en az 27 bin en çok ise 250 bin lira arasında değişen borçları olduğu belirtildi.



ÖLENİN BORCU KEFİLLERE KALDI



Düzkışla Köyü Muhtarı Alpay Duman, icralar nedeniyle köylülerin zor durumda olduğunu kaydederek şunları söyledi:



'Önceki yıllarda çeşitli bankalardan kredi aldık, hayvancılık ve tarım yapmak istedik. Ancak ürünlerimiz para etmedi. İşlerimiz kötü gidince de kredileri ödeyemedik. Birbirimize kefil olduğumuz için de icralar peş peşe geldi. Mesala köyümüzün eski muhtarı Adem Koca geçen yıl öldü. Onun borcu da kefil olduğumuz için bize kaldı. Sigortası borçlarını karşılamayı kabul etmedi. Kendi borçlarımızı ödeyemezken, üzerine bir de bu borç yükü bindi. Milletvekilleri seçimde geliyor, derdimizi dinliyorlar. Ancak gidince unutup, bir daha ilgilenmiyorlar. Sadece sesimizi CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım duyup, TBMM'de sıkıntımızı dile getirdi. Durumuza çare bulunmasını istiyoruz. Biz borçlarımızı inkar etmiyoruz, ancak devletten yardım bekliyoruz. Özel bankalardaki borçlar devlet bankalarına geçirilip, faizleri affedilirse taksitlendirip öderiz. Başka türlü ödememiz mümkün değil.'







KÖYLÜLER İSYANDA



Tarım ürünlerinin para etmemesi yüzünden borçları ödeyemediğini, ev ve bütün arazilerinin icralık olduğunu belirten köylülerden İsmail Şimşek (70), 'Sadece ben değil bütün köy battı' dedi. Zor durumdaki bir diğer köylü Ali Yılmaz (40) da, 'Komşularımızdan kimisi evlerini boşaltıp, şehirlere gitti. Çünkü artık burada ne evleri ne de toprakları kaldı. Umutlarını şehre bağladılar' diye konuştu. Akrabalarına kefil olduklarını anlatan Fatma Aslan (50) ise 'Kefil olduğumuz kişi ödemeyince borçlar bize kaldı. Sahip olduğumuz her şey icralık oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu gidişle köyü terk edeceğiz' dedi.



Çobanlık yapan Recep Şimşek, köyden icra memurlarının eksik olmadığını belirterek tepkisini şöyle dile getirdi:



'Köye seçim olduğu zaman milletvekilleri geliyor. Onun dışında postacı uğruyor. O da icra tebligatlarını getiriyor. Taksiyle de icra memurları geliyor. Başka da köyümeze uğrayan yok.'







'EVLERDE HUZUR KALMADI'



İcralar yüzünden evlerde huzur kalmadığını sürekli kavgaların yaşandığını anlatan Ramazan Duman da, 'Bu borçlar yüzünden evlerde huzur kalmadı. Çiftler birbirleriyle sürekli kavga ediyor. Bir komşuya gittiğimizde bizden önce icra memurları geliyor. Halimiz perişan' diye konuştu.



'EVLENEMİYORUZ'



İcralar yüzünden evlenecek kız da bulamadıklarını ifade eden Salih Arslan ise, 'Bu köyden olduğumuza lanet eder hale geldik. Köyde 8 genç var ama evlenecek kız bulamıyoruz. Nişanlı olanlar da borçlar yüzünden yüzüğü atıyor' dedi.



Muhtar kocası ölen Kadriye Koca ise, elindeki çok sayıda icra tebligatını göstererek, 'Kocam öldükten sonra peş peşe icralar gelmeye başladı. Dört çocuğum var, ikisi memur. Kefil oldukları için onlara bile icra gidiyor' dİyerek, devletten çözüm istediklerini anlattı.