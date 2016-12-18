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Bir mektup 7 bin 200 sterline satıldı

Dünyaca ünlü ABD'li boksör Muhammed Ali'nin, Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'ya gönderdiği mektup, İngiltere'deki müzayede 7 bin 200 sterline alıcı buldu.

Dünya / 18 Aralık 2016 Pazar 02:28
Bir mektup 7 bin 200 sterline satıldı

İngiltere'nin güneybatısındaki Devizes kasabasında Henry Aldridge &amp; Son Müzayedecilik tarafından düzenlenen açık artırmada, efsane sporcu Ali'nin ıslak imzalı taziye mektubu 7 bin 200 sterline satıldı.

Sporcunun Güney Afrika'da konakladığı otelin müdürünün sekreteri tarafından daktiloda yazılan 13 Nisan 1993 tarihli mektupta Ali, Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı kampanyayı savunan siyasi lider Chris Hani'ye düzenlenen kanlı suikasta ilişkin taziyelerini Mandela'ya iletiyor.

Müzayede organizatörleri, mektubun ABD'de yerleşik bir koleksiyoner tarafından satın alındığını bildirdi.

Güney Afrika'nın efsanevi devlet adamı Nelson Mandela, 2013 yılında 95 yaşında hayata gözlerini yumarken, dünya tarihinin efsane sporcularından Muhammed Ali ise geçen haziran ayında 74 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak : AA

Muhammed AliNelson MandelaIrkçılıkİngiltereGüney Afrika


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