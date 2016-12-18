10 Aralık'ta Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, dil kursu sahibi Som Özbek, dört çocuktan velayeti annesinde bulunan iki çocuğunu görmek için eski eşi Esra G.'nin Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evine gitti. Sitenin bahçesinde ayrıldığı eşinin babası F.G. ve erkek kardeşi M.D.G. ile karşılaşan Som Özbek ile eski akrabaları arasında tartışma çıktı. Daha sonra yaşanan bıçaklı kavgada Som Özbek ile eski eşi Esra G.'nin astsubay kardeşi M.D.G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



8 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Özbek, yaklaşık 1 haftalık tedavinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan eski kayınpederi F.G.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.







Bıçaklandığı anı kameraya çekti



Bu arada Som Özbek, bıçaklandığı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.



Büyük bir paniğin yaşandığı görülen kamera kaydında, olay öncesi site önünde yaşanan tartışma ve Özbek'in uğradığı bıçaklı saldırı görüntülerinin yer aldığı görüldü.



Tarsus Devlet Hastanesi'nde 4 gün yoğun bakımda tedavi gören ardından tedavisi İçel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam eden Som Özbek, 1 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilirken, saldırının planlı ve öldürme kasıtlı olduğunu öne sürdü. 25 gün rapor alan ve velayeti kendisinde olan 2 çocuğu ile birlikte İçel'de yaşayan Özbek, 4 çocuğunun olduğunu, mahkeme kararı ile küçük olan 2 çocuğunun ayrıldığı eşi Esra G.'ye verildiğini söyledi.



Eski eşinde kalan çocuklarını yaklaşık 2 aydan bu yana göremediğini belirten Özbek, eşinin çeşitli bahanelerle çocukları ne kendisiyle ne de diğer kardeşleriyle görüştürmediğini ileri sürdü.







'Dört gün yoğun bakımda yattım'



Olayın yaşandığı 10 Aralık tarihinde görüş günü olduğundan velayeti annelerinde olan çocuklarını almak için eski eşinin yaşadığı Tarsus ilçesine gittiğini anlatan Özbek, 'Her karşılaştığımızda iftira ve tehditle karşılaştığımdan, cep telefonumun kamerasını da açmıştım. Sitenin kapısında beklerken çocukların yanında sigara içildiğini gördüm. Bu duruma müdahale etmek istedim. 'Sigara içilen yerde çocuk olmaması gerekir' dedim. Bu yüzden tartışma yaşanmaya başladı. O sırada çocuklarımın dedesi aşağı indi. Saldırgan bir şekilde yürüyerek geliyordu, site güvenliğine beni dışarıya atmasını söyledi. Daha sonra bana 'ne bağırıyorsun, sen erkek misin' dedi. Ben de 'erkeğim' diye yanıt verince ceketini çıkarıp üzerime saldırdı. Saldırırken elini beline attı ve bıçağı çıkararak bana salladı. Tabi o sırada ben geri çekildim, kendisi sendeleyerek yere düştü. Ben geri geri giderek sitenin kapısından uzaklaşmaya çalıştım. O da geriye dönüp baktı arkasından gelen olmayınca bana saldırmaktan vazgeçerek tekrar siteye döndü. Çünkü, önceden planladıkları bu cinayeti tek başına işlemesi mümkün değildi. Belki de kendi hayatından korktu. Çünkü planları 2 kişilikti. Sonra ikisi birden üzerime gelerek, biri sağdan biri soldan bana saldırdı. Eski kayınbiraderim M.D.G. önce yetişti ve beni saçımdan tuttu, bu sırada babası da yetişti. Önce böbreğimden, ardından vücudumun 8 yerinden beni bıçakladılar. Dört gün yoğun bakımda yattım. Tam 89 dikiş atıldı' dedi.







'2 milyon liralık tazminat davasını kaybedince çılgına döndüler'



Bu olayın asıl sebebinin, boşandığı eşinin açtığı 2 milyon liralık tazminat davasını kaybetmiş olmaları olduğunu iddia eden Som Özbek, şöyle devam etti:



'Bu davayı kaybedince, 'madem öyle alamadık parayı, 4 çocuğa kalacak miras nasıl olsa. Babayı öldürelim' diye düşündüler. 'Ben çok iyi bir avukatım, seni ipten bile alırım. Ben seni ev hapsine soktururum, zaten yaşlısın, kalp hastasısın. Bütün malı mülkü alırız. Çocukları da alırız. Zaten 18 yaşına kadar çocukların malda hakkı yok, anne yönetecek. Bütün mala konarız' dedikleri bu planda, baba ile kardeş, avukatın verdiği ve boşandığım eşimin, ikisinin organize ettiği kurbanlardır aslında o beni vuranlar. Sonuna kadar planlı bir saldırıydı. Yoksa, 'çocuğun yanında sigara içmeyin' lafı, adam bıçaklamaya kadar gitmezdi. Biz 3 yıldır boşanma davası yaşıyoruz. Çok daha ağır olaylarla karşılaştık. Çok ciddi ve çok ağır ithamlarım oldu. Ama hiçbirinde durum bu safhaya gelmemişti. Davalar bitip hiçbir şey alamayınca bunu yaptılar.'



Som Özbek, eşiyle 3 yıldan bu yana İçel 3. Aile Mahkemesi'nde devam eden boşanma davasının 15 Temmuz'da sonlandığını, 4 çocuktan ikisinin velayetinin kendisine, küçük olan diğer 2 çocuğun ise annesine verildiğini söyledi.



Mahkemenin verdiği kararın ise Yargıtay tarafından onanmasının beklendiğini kaydetti.



Kaynak : İHA