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Azerbaycan'dan destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'dan Türkiye'ye büyük destek geldi.

Güncel / 18 Aralık 2016 Pazar 01:20
Azerbaycan'dan destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda şehit düşen askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, terör saldırısında Türk askerlerinin şehit olmasından son derece kederlendiğini bildirdi.

Yaşanan facia nedeniyle Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına ve Türk halkına şahsı ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bu kanlı olayı lanetliyorum. Dehşetli belaya dönüşen terörle mücadelede sizi destekliyorum. Daima kardeş Türkiye'nin yanındayız.'

'TSK'YI TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEKLİYORUZ'

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda şehit düşen askerler için Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında Hasanov, terör saldırısında asker ve sivillerin şehit olmasından son derece üzdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziye, yaralılara şifa dileklerinde bulunan Hasanov, şunları kaydetti:

'BU DEHŞETLİ OLAY BİZİ ÇOK ÖFKELENDİRDİ'

'Bu dehşetli olay bizi çok öfkelendirdi. Terörü şiddetle kınıyoruz. Teröre karşı mücadelede daima kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yanındayız ve TSK'yi tüm gücümüzle destekliyoruz.'

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