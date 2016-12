Arıtman: Her 4 saatte 1 çocuk cinsel istismara uğruyor

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova Şubesi tarafından ‘Çocuğuma dokunma' konulu panel Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Salonu'nda yapıldı.



Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da izlediği panelde konuşan CHP eski milletvekili ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman, çocuğa cinsel istismarda Türkiye'nin dünyada 3'üncü sırada yer aldığını söyledi. Bu konuda açılan dava oranında yüzde 50 oranında artış olduğuna dikkat çeken Arıtman, şunları söyledi:



'Ülkemizde görmemeye çalıştığımız, sakladığımız, üstünü örttüğümüz bir konu bu. Ama durum çok sık ve acı örneklerle karşımıza çıkmakta ve de içimizi acıtmaktadır. Mağdur olan çocuklar, toplumumuzun, en masum, en mağdur ve en korumasız bölümünü oluştururlar.



YÜZDE VERMEK ÇOK ZOR



Ne yazık bu çocukların sayıları her gün artmaktadır. Bizim bilebildiğimiz rakamlar ise sadece buzdağının görünür kısmıdır. Uzmanlar, cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15'inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Çocuğun aile içinde cinsel istismarı ile ilgili vakalarda ise sadece yüzde 5'ini biliyoruz, Diğerinden haberimiz yok. Veri araştırması yapmadan bu konuda yüzde vermek çok zor.







YÜZDE ELLİ ARTIŞ VAR



Türkiye Psikiyatri Derneği bir araştırmasında, ülkemizde, cinsel istismara uğramış çocuk oranını yüzde 33 olarak tespit etti. Bu rakam, her 3 çocuktan biri demektir. Son 10 yılda bu olaylarda yüzde 125 oranında artış olduğunu söyleyebiliriz. Devletin verileri bunlar. Son 5 yıl içinde bu konuda açılan dava oranında da yüzde 50 artış var. Ülkemiz çocuk cinsel istismarında dünya sıralamasında 3'ncü sırada. Türkiye için büyük bir ayıptır bu.'



6 ERKEK ÇOCUĞUNDAN BİRİ İSTİSMAR KURBANI



Türkiye'de her 4 saate bir çocuğun cinsel istismara uğradığını söyleyen Canan Arıtman, rakamların her 4 kız çocuğundan birinin, her 6 erkek çocuğundan birinin cinsel istismar kurbanı olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi. Arıtman bu konuda aileleri daha dikkatli olmaya çağırdı.