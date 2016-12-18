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Almanya'da Hayri İnönü - Cem Özdemir buluşması

Şişli Belediye Başkanı Almanya turuna çıktı. Türkiye düşmanı Cem Özdemir'le buluştu. İkili daha sonra Can Dündar'ın yanına gitti.

Güncel / 18 Aralık 2016 Pazar 13:03
Almanya'da Hayri İnönü - Cem Özdemir buluşması

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile bir araya geldi.

Dün akşam Münih'te baş başa gerçekleşen özel görüşmede Türkiye gündemine dair konular tartışılırken ikili daha sonra Can Dündar ile buluşmak için restorandan ayrıldı.

Türkiye'yi katil ülke gibi göstermek için elinden geleni yapan Cem Özdemir ile İnönü'nün Kayseri'deki hain saldırıda 14 şehit verildiği günün akşamı çekilen bu fotoğrafı büyük tepki topluyor.



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