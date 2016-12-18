Alman medyasından algı operasyonu

PKK terör örgütünün en büyük destekçilerinden Almanya'nın önde gelen medya gruplarından Deutsche Welle (DW) aşağılık bir algı operasyonuna kalkıştı. 'Almanya'nın Sesi' olarak kabul edilen DW sebebi ve destekçilerinden biri oldukları Suriye'deki iç savaşın Türkiye'ye sıçradığını ileri sürecek kadar küstahlaştı.



İstanbul ve Kayseri'deki son terör saldırılarını bahane ederek internet sitesinde 'Suriye savaşının yeni cephesi: Türkiye' ve 'Suriye iç savaşı Türkiye'ye sıçradı' başlıklarıyla haberler yapan ve teröre hizmet etmekten başka hiçbir amacı olmayan bu haberleri sosyal medya üzerinden yayan DW'ye Türkiye'den çok sert tepkiler geldi.







YALANA SIĞINDILAR



Türkiye'den gelen haklı tepkiler üzerine Twitter hesabından açıklama DW, 'Türkiye'yi karalamak için uydurma haber yaptıklarını' itiraf edercesine 'haberlerinde uzmanların görüşlerine yer verdiklerini' yalanına sarılmaya çalıştı.





