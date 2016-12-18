Ağrı'da sıcaklık eksi 31 dereceye kadar düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 31, Kars ve Erzurum'da 28, Ardahan'da 19, Iğdır'da 15, Tunceli'de 14 ve Erzincan'da 12 derece ölçüldü.



Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Tunceli'de 4, Erzincan'da 5, Ardahan ve Ağrı'da 11, Kars'ta 13 ve Erzurum'da 14 derece olması öngörülüyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 68, Erzurum'da 35, Ardahan ve Tunceli'de 20, Kars ve Iğdır'da 13 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, sabah ile gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması uyarısında bulundu. Kaynak : AA