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Acun Ilıcalı eleman arıyor! Tek kriteri var

'O Ses' formatını Yunanistan'a taşıyan Acun Ilıcalı, burada kalıcı olmak üzere harekete geçti.

Televizyon / 18 Aralık 2016 Pazar 15:58
Acun Ilıcalı eleman arıyor! Tek kriteri var

Yunanistan'da O Ses'i hayata geçiren Acun Ilıcalı, o ülkede kalıcı olmak için kolları sıvadı.

İlk olarak O Ses Yunanistan'ı yapan, Survivor Yunanistan için geri sayıma başlayan Acun Ilıcalı, Yunanistan'da yeni projeler yapmak istediğini saklamıyordu.

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan'da bir televizyon kanalı sahibi olmak istediği de biliniyor…

Yunan halkını ekran başına kilitleyen Türk olmayı hayal ettiğini söyleyen Acun Ilıcalı, Yunanca bilen elemanlar aramaya başladı.


TelevizyonSurvivorYunanistanO Ses TürkiyeAcun Ilıcalı


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