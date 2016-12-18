AB'den teröre karşı kınama var işbirliği yok

AB üyesi ülkeler son dönemde Türkiye'de yaşanan terör saldırıları karşısındaki tutumları ile 'terörizme' karşı yaklaşımlarını da ortaya koydu. Beşiktaş'ta yaşanan saldırılar karşısında 'terör' ifadesine yer vermeyerek saldırıyı kınayan AB yetkilileri, Kayseri saldırısını da kınamakla yetindiler. Türkiye'ye yönelen terör saldırıları karşısında zaman zaman işbirliği mesajı da veren AB üyesi ülkelerin izlediği politikalar ise tam aksini söylüyor. Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP-C üyeleri birçok Avrupa ülkesini kendilerine üs edinirken, AB üyesi ülkelerde Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmeyerek teröre sahip çıkıyor.



Kayeseri'de yaşanan terör saldırısından sonra Avrupa Birliği'nin Türkiye Delegasyonu, saldırıyı kınadı ve 'Bu alçakça terör saldırısında hayatını kaybedenler için en derin üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz. Halkı ve hükümeti ile Türkiye'nin yanında yer alıyoruz.' açıklamasında bulundu. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da 'Avrupa Konseyi, bu zor zamanda Türkiye ve Türk halkının yanındadır. Terör saldırıları durmalıdır.' dedi. Bunun dışında bir çok AB oluşumu ve ülkesi kınama ve taziye mesajları yayınladı.

AB'den bu açıklamalar gelirken, terörle mücadele konusunda attıkları adımlar ise pek parlak değil. Adalet Bakanlığı tarafından, her saldırı sonrası taziyelerini ileten Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 2007 ile 2016 yılları arasında PKK, DHKP-C ve FETÖ üyesi oldukları tespit edilen 292 kişi için yapılan iade talebinin büyük çoğunluğu kabul edilmezken, sadece 11'inin iadesi kabul edildi.



Aljazeere'da yer alan bir haberde İngiltere,Fransa,İtalya,Belçika ve Avusturya, PKK'lıların iadesine ilişkin hiçbir talebi kabul etmediği belirtiliyor.







Hiçbir DHKP-C üyesi iade edilmedi

AB ülkelerinden 2007-2016 tarihleri arasında DHKP-C üyesi oldukları tespit edilen 61 kişinin iadesi istenirken, bugüne kadar hiçbiri kabul edilmedi. Yunanistan 25, Almanya 14, Hollanda 5, Fransa 4 ve Belçika 2 DHKP-C'linin iade taleplerinden hiçbiri kabul etmedi.



2007'den beri 6 PKK'lı iade edildi

Son 10 yılda PKK üyesi oldukları gerekçesiyle AB üyesi 20 ülkeden 217 iade talebinde bulunuldu. Fransa'dan talep edilen 28 PKK'lının hiçbir Türkiye'ye iade edilmezken, Belçika'dan talep edilen 26'lı PKK'lıdan da hiçbiri de iade edilmedi. Hollanda ve İtalya'dan iadesi talep edilen 11'er PKK'lının iade talepleri de kabul edilmedi. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İngiltere ve İsveç de Türkiye'nin iadesini istediği hiçbir PKK'lıyı vermedi. AB üyesi ülkeler PKK'lıların iadesine ilişkin 217 iade talebinden sadece 6'sını kabul etti. Almanya son olarak 2007 yılında PKK'lı olduğu iddiasıyla iadesi talep edilen 2 ismi iade ederken 2008 yılından bugüne kadar hiçbir PKK'lı iade etmedi. Romanya 3 ve Hollanda 1 PKK'lıyı Türkiye'ye iade etti.



Sadece 5 FETÖ mensubu hakkında iade kararı

15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan Fetullahçı örgüt üyesi oldukları tespit edilen kişilerle ilgili ise AB ülkelerine 14 iade talebinde bulunuldu. Yunanistan 5 kişinin iadesine ilişkin talebi redederken, 3'inin iadesi yönünde karar verdi. Romanya 2 örgüt üyesinin iadesi yönünde karar verirken, Almanya, Bulgaristan ve Polonya iade konusunda olumlu cevap vermedi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel