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3 kadın PKK'lıyı öldüren Güney öldü

Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013 tarihinde PKK’lı üç kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ömer Güney’in, beynindeki rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Pitie Salpetriere Hastanesi’nde Cumartesi sabahı 34 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

3. Sayfa / 18 Aralık 2016 Pazar 02:11
3 kadın PKK'lıyı öldüren Güney öldü

Paris'teki bir cezaevinde 3 yıldan bu tarafı tutuklu bulunan Ömer Güney, mahkemede yargılanmadan hayata veda ettiği kaydedildi. Kesin olmamakla birlikte 23 Ocak - 24 Şubat 2017 tarihleri arasında Paris Ağır ceza mahkemesinde duruşmasının başlayacağı söyleniyordu.

Üç PKK'lı kadını öldürdüğüne yönelik bazı bulgular olduğu söylenilen ve cinayetlerin işlendiği silahın bulunmadığı için Ömer Güney'in suçu kabul etmediği açıklanmıştı. Cinayet mahalline giriş ve çıkışlarının kamera kaydı bulunan Ömer Güney, işlenilen üç cinayetin tek suçlusu olarak görülmüştü.

Ömer Güney'in 2011 yılında Paris'teki PKK teşkilatlarına yaklaşmış olduğu ve aslında milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğu Güney'in ailesi tarafından açıklandığı çeşitli zamanlarda Fransız basınına yansımıştı. Kaynak : İHA

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